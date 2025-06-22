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Göle giren kuzenlerin cansız bedenlerine ulaşıldı

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#Bursa#Orhangazi#İznik Gölü
Göle giren kuzenlerin cansız bedenlerine ulaşıldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2025 19:07

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde İznik Gölü’ne giren iki kuzenin cansız bedenlerine ulaşıldı.

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Olay, saat 15.00 sıralarında Orhangazi ilçesine bağlı İznik Gölü Çamlık sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gemlik’ten aileleriyle birlikte piknik yapmak üzere göle gelen Anıl Berat Yılmaz (9) ve Yener Çakır (8) isimli kuzenler serinlemek amacıyla göle girdi. Bir süre sonra çocuklardan haber alınamaması üzerine aileler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Göle giren kuzenlerin cansız bedenlerine ulaşıldı



TERLİKLERİ BULUNDU

İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Gölde yapılan ilk incelemede çocuklara ait terliklerin su kenarında olduğu tespit edildi.

Göle giren kuzenlerin cansız bedenlerine ulaşıldı

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Yaklaşık iki saat süren arama çalışmalarının ardından çocukların, gölde bulunan Devlet Su İşleri’ne ait sulama pompasının su toplama bölgesine sürüklendikleri ortaya çıktı.

Göle giren kuzenlerin cansız bedenlerine ulaşıldı

CANSIZ BEDENLERİ SUDAN ÇIKARILDI

Çocukların cenazeleri, Mudanya Deniz Polisi’ne bağlı ekiplerin çalışmaları sonucu su altından çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, göl çevresindeki güvenlik önlemleri artırıldı.

 

 

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#Bursa#Orhangazi#İznik Gölü

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