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Göle giren 2 kardeş hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Göl#Van#Boğulma
Göle giren 2 kardeş hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2026 13:46

Van'ın Tuşba ilçesinde serinlemek için göle giren 2 kardeş hayatını kaybetti.

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Amik Kalesi yakınlarında göle giren 18 yaşındaki S.A. ile 24 yaşındaki M.A. bir anda suda çırpınmaya başladı. Durumu fark ederek çocuklarını kurtarmaya çalışan baba S.A. da boğulma tehlikesi geçirdi.

Yapılan ihbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, Van Emniyet Müdürlüğü deniz polisi ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

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İKİ KARDEŞ KURTARILAMADI

Çevredeki vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan baba ve 2 oğlu, ambulanslarla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezine kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen 2 kardeş yaşamını yitirdi. Babanın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Ekipler, boğulma vakalarının yaşanmaması için vatandaşları göle girilmesi önerilmeyen ve cankurtaran hizmeti verilmeyen bölgelerde yüzmemeleri konusunda uyardı.

 

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#Göl#Van#Boğulma

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