Göle balık atan ABD’liye 10 bin TL ceza

Taksiden inerek sırt çantasından çıkardığı bir naylon içerisindeki türü belli olmayan kırmızı renkteki balıkları sulara bıraktı. Taksi sürücüsü ise Juall’ın görüntülerini sosyal medyadan canlı yayınladı. Sürücünün bir arkadaşı durumu Avrasya Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu’na bildirdi. İhbar üzerine videoyu inceleyen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Juall’ın virüs veya mikrop bulaştırmasından şüphelenip polis eşliğinde kaldığı otele gitti. Chesterr Juall’a barajda izinsiz balıklandırma yapmaktan adli işlem yapılırken 10 bin lira da idari para cezası kesildi.