Göle ateş edip paylaştı… Şüpheli gözaltına alındı

Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2025 22:07

 BÜYÜKÇEKMECE Gölü'nde uzun namlulu silahlı kişi göle ateş ettiği görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. Bunun üzerine görüntüleri ihbar olarak değerlendiren polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay, 5 Aralık Cuma günü Mimar Sinan Köprüsü'nün kenarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre C.Y. elinde uzun namlulu silahla Büyükçekmece Gölü'ne ateş etti. Olayın ardından C.Y., göle ateş ettiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüleri ihbar olarak değerlendiren Büyükçekmece Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli C.Y.'nin adresini kısa sürede belirledi. Şüpheli C.Y., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Öte yandan şüphelinin göle ateş ettiği tüfek ekipler tarafından ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

