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Göldeki cisim merak uyandırdı... Tekne sahibi fark etti: Yetkilileri göreve davet ediyorum

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#Bursa#İznik#İznik Gölü
Göldeki cisim merak uyandırdı... Tekne sahibi fark etti: Yetkilileri göreve davet ediyorum
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2024 09:46

Dört medeniyete başkentlik yapmış dünyaca ünlü İznik Gölü'nde bulunan cisim merak konusu oldu. Cismi fark eden tekne sahibi Hasan Hıştır, “Bugün teknem ile gölde gezerken suyun içinde dikdörtgen şeklinde sandığa benzer bir cisim fark ettim. Önemli bir tarihi eser olabilir, yetkilileri göreve davet ediyorum” diye konuştu.

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İznik Gölü'nün içerisinde keşfedilen bazilikanın hemen yanında teknesiyle gezen bir vatandaş gölün içinde dikdörtgen şeklinde büyük bir cisim fark etti.

Göldeki cisim merak uyandırdı... Tekne sahibi fark etti: Yetkilileri göreve davet ediyorum

Cismin tarihi bir sanduka olduğunu iddia eden tekne sahibi Hasan Hıştır, “Bugün teknem ile gölde gezerken suyun içinde dikdörtgen şeklinde sandığa benzer bir cisim fark ettim. Önemli bir tarihi eser olabilir, yetkilileri göreve davet ediyorum” diye konuştu.

Göldeki cisim merak uyandırdı... Tekne sahibi fark etti: Yetkilileri göreve davet ediyorum

İznik Gölü'nde bulunan cisim ile ilgili İznik Müze Müdürlüğüne bağlı dalgıç arkeologların bugün inceleme yapacağı öğrenildi.

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Göldeki cisim merak uyandırdı... Tekne sahibi fark etti: Yetkilileri göreve davet ediyorum

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#Bursa#İznik#İznik Gölü

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