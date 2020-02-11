Gölcük'teki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Kocaeli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gölcük'e bağlı Saraylı Mahallesi'nde bulunan eve baskın düzenledi. Operasyonda, evde narkotik köpeklerle arama yapıldı. Arama sonucu 50 gram bonzai, 50 gram kenevir tohumu, kurusıkı ve hassas terazi ele geçirildi. Fatih G. (24), Mertcan S. (19) ve Deniz E. (21) gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Fatih G. ve Mertcan S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Deniz E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.