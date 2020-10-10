Gölcük'teki sivil toplum örgütlerinden Azerbaycan'a destek

STK ve Gölcük Kent Konseyi üyeleri öğle saatlerinde Anıtpark Meydanı'nda toplandı. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve Gölcük Kent Konseyi Başkanı Metin Şentürk’ün de yer aldığı kalabalık, 2 ülkenin milli marşları okunduktan sonra Azerbaycan'da şehit olan askerler için dua etti.

Gölcük Kent Konseyi Başkanı Metin Şentürk yaptığı konuşmasında, Gölcükteki sivil toplum kuruluşları olarak Ermenistan’ın 28 Eylülde yukarı Karabağ'da ateşkesi ve uluslararası hukuku ihlal ederek, ağır silahlarla Azerbaycan sivil yerleşim yerlerini ve askerini hedef alan saldırılarını en ağır şekilde kınıyoruz. Bu son saldırı Tovruz'daki saldırılardan sonra Ermenistan'ın Güney Kafkasya'da barışın ve istikrarın önündeki en büyük engel olduğunu göstermiştir dedi.