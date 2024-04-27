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Gölcük'te tehlikeli anlar! Benzin yüklü tanker kaza yaptı... Yol kapatıldı, evler tahliye edildi

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#Kaza#Gölcük#Benzin
Gölcükte tehlikeli anlar Benzin yüklü tanker kaza yaptı... Yol kapatıldı, evler tahliye edildi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2024 08:21

Kocaeli'nin Gölcük ilçesi D-130 Karayolu'nda seyir halinde olan benzin yüklü tanker, önce üst geçit köprüsüne ardından ise 3 araca çarptı. Tankerin çekici kısmı koparken benzin ise yola saçıldı. Patlama riskine karşı yolun iki şeridi de trafiğe kapatılırken, çevredeki evler de tahliye edildi.

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Edinilen bilgiye göre, Gölcük ilçesi D-130 Karayolu Yalova istikametine seyir halinde olan benzin yüklü tanker sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde araç, refüjdeki demir korkuluklara çarparak karşı şeride geçti. 150 metre boyunca duramayan tanker üstgeçit köprüsünün ayağına, ardından park halindeki iki kamyonete çarptı. Daha sonra karşı şeritten gelen hafif ticari araca çarpan tankerin çekici kısmı koptu. Kopan çekici, D130 Karayolu'ndan karşı sokağa uçtu. Kazada tanker sürücüsü hafif şekilde yaralanırken benzin ise yola saçıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Gölcükte tehlikeli anlar Benzin yüklü tanker kaza yaptı... Yol kapatıldı, evler tahliye edildi

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Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı hastaneye kaldırırken, polis ekipleri ise patlama riskine karşı D130 Karayolu’nun Yalova ve İzmit istikametini trafiğe kapattı. Ayrıca çevrede bulunan binalardaki vatandaşlar da tahliye edildi.

Şehir merkezinden trafik akışı sağlanıyor. Ayrıca itfaiye ve polis ekipleri vatandaşları bölgeden uzaklaştırmaya devam ediyor. İtfaiye ekipleri, patlama riskine karşı bölgeyi köpüklüyor.

Gölcükte tehlikeli anlar Benzin yüklü tanker kaza yaptı... Yol kapatıldı, evler tahliye edildi

 

PATLAMAYA KARŞI TEHLİKE OLDUĞU İÇİN EVLER TAHLİYE EDİLDİ

Patlama riskine karşı evden çıkarılan Aysel Sütlüce, “Polisler anons etti ve korkarak hemen dışarı çıktık. Kaza yapan tanker araçları ezmiş. Patlamaya karşı tehlike olduğu için evler tahliye edildi. Çok korktuk" dedi.

Ömer Çengel ise "Tanker 3 aracı çarpmış. Tankerden devamlı benzin akıyor. Polisler evi boşalttı. Şu an dışarıda bekliyoruz" diye konuştu.

Gölcükte tehlikeli anlar Benzin yüklü tanker kaza yaptı... Yol kapatıldı, evler tahliye edildi

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#Kaza#Gölcük#Benzin

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