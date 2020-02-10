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Haber Giriş: 10.02.2020 - 10:32,Son Güncelleme:/

Gölcük’te silah kaçakçılığına 2 gözaltı

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Gölcük’te silah kaçakçılığına 2 gözaltı

KOCAELİ’nin Gölcük ilçesinde, silah kaçakçılığı yaptıkları ileri sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı, 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Gölcük İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Değirmendere Cumhuriyet Mahallesi’nde silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen H.A.’nın evine operasyon düzenledi. Evde 2 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, H.A. ve Ö.Ş., gözaltına alındı. 2 şüpheli jandarmada ifadelerinin ardından Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla serbest bırakıldı.

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