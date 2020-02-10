Gölcük’te silah kaçakçılığına 2 gözaltı

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Gölcük İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Değirmendere Cumhuriyet Mahallesi’nde silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen H.A.’nın evine operasyon düzenledi. Evde 2 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, H.A. ve Ö.Ş., gözaltına alındı. 2 şüpheli jandarmada ifadelerinin ardından Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla serbest bırakıldı.