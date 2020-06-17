Fotoğraf Gölcük'te çekildi! Ürküten görüntü...

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Ülke genelinde hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte yağışların yanı sıra pek çok kentte şimşekler görüldü. Bursalı profesyonel fotoğrafçı Şaban Kılıççı ise geçtiğimiz akşam Kocaeli’nin Gölcük ilçesindeki kıyıda şimşekleri görüntüledi.

Bir fotoğrafta objektifine 7 şimşek yansırken, nadir rastlanan görüntüler aynı zamanda kartpostallık fotoğraflar oluşturdu. Geceyi aydınlatan şimşekler, kentte yaşayanlara ise bir süre ürkütücü anlar yaşattı.