MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriFotoğraf Gölcük'te çekildi! Ürküten görüntü...
GeriGündem Fotoğraf Gölcük'te çekildi! Ürküten görüntü...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Gürkan DURAL/BURSA (DHA)
Haber Giriş: 17.06.2020 - 10:34,Son Güncelleme:

Fotoğraf Gölcük'te çekildi! Ürküten görüntü...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fotoğraf Gölcük'te çekildi! Ürküten görüntü...
Abone Olgoogle-news

Kocaeli'de birbiri ardına çakan şimşekler görüntülenirken, ortaya ilginç kareler çıktı.

6
  • Gölcükte ürküten görüntü
  • Gölcükte ürküten görüntü
  • Gölcükte ürküten görüntü
  • Gölcükte ürküten görüntü
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Ülke genelinde hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte yağışların yanı sıra pek çok kentte şimşekler görüldü. Bursalı profesyonel fotoğrafçı Şaban Kılıççı ise geçtiğimiz akşam Kocaeli’nin Gölcük ilçesindeki kıyıda şimşekleri görüntüledi.

Bir fotoğrafta objektifine 7 şimşek yansırken, nadir rastlanan görüntüler aynı zamanda kartpostallık fotoğraflar oluşturdu. Geceyi aydınlatan şimşekler, kentte yaşayanlara ise bir süre ürkütücü anlar yaşattı.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle