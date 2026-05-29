Gölcük'te ATV faciası: Suya kapılan anne oğul hayatını kaybetti

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2026 13:12

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde, bayramlaşma ziyareti için ATV ile yola çıkan Mustafa Yeni ile annesi Emine Yeni, bölgedeki dereden geçmeye çalışırken akıntıya kapıldı. Ekiplerin çalışmalarında 2 kişinin cesetlerine ulaşıldı.

Olay, dün akşam, Gölcük ilçesi Şevketiye Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Beylik köyünden akraba ziyaretine gitmek için ATV ile yola çıkan Mustafa Yeni ile annesi Emine Yeni, bölgedeki dereden geçmek isterken akıntıya kapılıp kayboldu. Anne ve oğlundan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

ANNE OĞULUN 4 KİLOMETRE UZAKTA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

İhbarla bölgeye itfaiye, jandarma, sağlık ve Gölcük Arama Kurtarma Derneği (GESOTİM) ile SAR Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği ekipleri yönlendirildi. Geniş çaplı arama başlatan ekipler, bir süre sonra Mustafa Yeni’nin cansız bedenine ulaştı. Çalışmaları yoğunlaştıran ekipler, gece saatlerinde ise olay yerinden yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta Emine Yeni’nin cansız bedenini buldu. Anne-oğulun cenazeleri, incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili adli soruşturma devam ediyor.

