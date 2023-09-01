Gölcük Kaymakamı son yolcuğuna uğurlandı

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Gölcük Kaymakamı Yusuf Özdemir, 31 Ağustos'ta tedavi gördüğü hastanede akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Kocaeli Valiliği'nde dün düzenlenen törenin ardından Özdemir'in cenazesi, memleketi Samsun'a getirildi.
İlkadım ilçesindeki Büyük Cami'de düzenlenen cenazeye; İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in yanı sıra protokol üyeleri, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Evli ve 3 çocuk babası Özdemir'in cenazesi, kılınan namaz sonrası Derecik Mezarlığı'nda toprağa verildi.