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Gölbaşı'nda yamulan tren rayları havadan görüntülendi

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#Adıyaman#Deprem#Tren
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2023 11:28

ADIYAMAN'a bağlı Gölbaşı ilçesinde depremin etkisiyle tren raylarının yamulduğu görüldü. Depremin raylara etkisi, havadan da görüntülendi.

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Depremin şiddeti tren raylarından da gözlemlendi. Gölbaşı'ndan Adana'ya giden tren hattında, depremin bölgedeki etkisi bir kez daha gözler önüne serildi. Yamulan ve tel gibi bükülen tren rayları havadan da görüntülendi.

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#Adıyaman#Deprem#Tren

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