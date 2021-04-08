Gölbaşında tefecilik operasyonu: 3 tutuklu

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tefecilik yapıldığı bilgisi üzerine Gölbaşı'ndaki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Arama yapılan adreslerde çok sayıda çek, senet ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden E.A., O.A. ve E.Ç. tutuklandı, diğer 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara