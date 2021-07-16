Gölbaşı'nda saygı korteji

Eymir Mahallesi Şehitler Camisi’nde kılınan sabah namazı ve dualar ile başlayan etkinlikler, Gölbaşı Mogan Gölü çevresinde kortej yürüyüşüyle devam etti. Korteje Mogan Gölü’ndeki kano ve yelkenler de eşlik etti. Daha sonra şehitlik ziyaret edildi. Şehitler için Kur’an-ı Kerim okundu.

HER ŞEHİDİN İSMİ OKUNDU

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nde de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla akşam anma programı düzenlendi . Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başlayan törende, Kur’anı Kerim’in okunmasının ardından Ankara Müftüsü Yusuf Doğan şehitler için dua etti. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, konuşmasında darbe girişimi gecesi FETÖ’cülerin vurduğu Ankara İl Emniyet Müdürlüğü binasında şehit olan sivil ve personel 13 kişinin ismini okudu. Bu sırada teşkilat mensupları da her şehidin ismi okunduğunda “Burada” diyerek cevap verdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rize’de meydana gelen sel ve heyelan nedeniyle bölgeye gittiği için programa katılamadı.

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