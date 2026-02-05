Göl çekilince küpler ortaya çıktı: İçindekiler hayrete düşürdü

Durumu İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirdiklerini aktaran Dalfidan, küplerin içerisinde değerli eşya olabileceği düşüncesiyle kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kırdığını ve bu durumun tarihi dokuya zarar verdiğini söyledi. Muhtar Ali Dalfidan, buluntuların 'küp mezar' olarak kullanıldığını düşündüklerini, alanın mutlaka uzman ekipler tarafından incelenmesi gerektiğini vurguladı. Dalfidan, bölgede arkeolojik çalışma yapılmasını da istedi. Göl kıyısında ortaya çıkan buluntularla ilgili detaylı inceleme başlatılması bekleniyor.