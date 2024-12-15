Gökyüzünün genç kanatları

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THK bünyesinde gönüllülük hareketi olarak 2008 yılında 5 kişiyle kurulan Genç Kanatlar Topluluğu aradan geçen sürede ülke genelinde THK şubelerinde yaygınlaşarak 5 binin üzerinde üyeye ulaştı. Yaşları 11 ile 22 arasında değişen gençlerin üye olduğu topluluk, havacılık faaliyetlerinin tanıtımı ve yaygınlaştırılması için sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirip havacılık ve uzay bilimi ile ilgili projeler geliştiriyor. Toplulukta gönüllü olan gençler, aldıkları eğitimlerle de daha sonra havacılık sektöründe çeşitli alanlarda görev alıyor.