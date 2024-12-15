×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Gökyüzünün genç kanatları

Güncelleme Tarihi:

#THK#Genç Kanatlar Topluluğu#Üye
Gökyüzünün genç kanatları
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2024 07:00

Türk Hava Kurumu (THK) bünyesinde gönüllülük hareketi olarak faaliyet gösteren Genç Kanatlar Topluluğu üyesi gençler, havacılık sektörüne ilişkin hayallerini gerçekleştirmek için eğitim alıyor.

Haberin Devamı

THK bünyesinde gönüllülük hareketi olarak 2008 yılında 5 kişiyle kurulan Genç Kanatlar Topluluğu aradan geçen sürede ülke genelinde THK şubelerinde yaygınlaşarak 5 binin üzerinde üyeye ulaştı. Yaşları 11 ile 22 arasında değişen gençlerin üye olduğu topluluk, havacılık faaliyetlerinin tanıtımı ve yaygınlaştırılması için sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirip havacılık ve uzay bilimi ile ilgili projeler geliştiriyor. Toplulukta gönüllü olan gençler, aldıkları eğitimlerle de daha sonra havacılık sektöründe çeşitli alanlarda görev alıyor.  

Haberle ilgili daha fazlası:
#THK#Genç Kanatlar Topluluğu#Üye

BAKMADAN GEÇME!