Gökyüzünün cambazları

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Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneği’nin düzenlediği SHG Airshow, her yaştan havacılık sevdalısını bir araya getirdi.

Türk Hava Kuvvetleri’nin “Kare Fors Amblemi” ile donatılmış, 1945 model ve uçar vaziyetteki Spitfire Mk9 tayyaresi gösterinin yıldızlarındandı.

İngiliz Vickers Supermarine firması tarafından imal edilen Spitfire Mk9 tipi tek kişilik harp tayyareleri, “Avcı Uçağı” sıfatıyla Türk Hava Kuvvetleri tarafından 1954 yılına kadar vatan savunmasında kullanılmış.

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Sonraki 70 yıllık süre içinde hiçbir Spitfire MK 9 tayyaresi Türkiye semalarında uçmamış.

M.S.Ö. Hava ve Uzay Müzesi tarafından düzenlenen bir tören ile müze envanterine katılan bu muhteşem tayyare, Sivrihisar Hava Gösterileri’nde hayranları ile buluştu.

SEMİN PİLOT DAMGA VURDU

Türkiye’nin “Göklerdeki Gururu”, ilk profesyonel kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener de gerçekleştirdiği muhteşem akrobasi gösterisi ile SHG Airshow 2024’e damgasını vurdu.