×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Gökyüzünün cambazları

Güncelleme Tarihi:

#9. Sivrihisar Hava Gösterileri#Eskişehir#Akrobasi Pilotu
Gökyüzünün cambazları
Selahattin Sönmez
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2024 07:00

9. Sivrihisar Hava Gösterileri (SHG Airshow), Türkiye ve dünyanın dört bir yanından gelen deneyimli akrobasi pilotlarının şovlarıyla Eskişehir semalarını renklendirdi.

Haberin Devamı

Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneği’nin düzenlediği SHG Airshow, her yaştan havacılık sevdalısını bir araya getirdi.

Gökyüzünün cambazları

Türk Hava Kuvvetleri’nin “Kare Fors Amblemi” ile donatılmış, 1945 model ve uçar vaziyetteki Spitfire Mk9 tayyaresi gösterinin yıldızlarındandı.

Gökyüzünün cambazları

İngiliz Vickers Supermarine firması tarafından imal edilen Spitfire Mk9 tipi tek kişilik harp tayyareleri, “Avcı Uçağı” sıfatıyla Türk Hava Kuvvetleri tarafından 1954 yılına kadar vatan savunmasında kullanılmış.

Haberin Devamı

Gökyüzünün cambazları

Sonraki 70 yıllık süre içinde hiçbir Spitfire MK 9 tayyaresi Türkiye semalarında uçmamış.

Gökyüzünün cambazları

M.S.Ö. Hava ve Uzay Müzesi tarafından düzenlenen bir tören ile müze envanterine katılan bu muhteşem tayyare, Sivrihisar Hava Gösterileri’nde hayranları ile buluştu.

Gökyüzünün cambazları

SEMİN PİLOT DAMGA VURDU

Türkiye’nin “Göklerdeki Gururu”, ilk profesyonel kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener de gerçekleştirdiği muhteşem akrobasi gösterisi ile SHG Airshow 2024’e damgasını vurdu.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#9. Sivrihisar Hava Gösterileri#Eskişehir#Akrobasi Pilotu

BAKMADAN GEÇME!