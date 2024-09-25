Gökyüzünün ‘balet’iydi

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Öğretmen pilot Ünal Aster (61) ile öğretmen pilot adayı Emir Gülal Nalcı’nın önceki sabah iniş-kalkış çalışması yaptığı, Fenix Havacılık’a ait TC-UDI kuyruk numaralı tek motorlu eğitim uçağı, Bursa Yenişehir Havalimanı’nda kalkıştan kısa süre sonra pistin yanındaki boş araziye düştü. Aster ve Nalcı, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

VETERİNER HEKİM

1995 yılında pilotaj eğitimlerine başlayan Ünal Aster, ardında tıp, spor, sanat ve havacılık sevdasıyla dolu bir hayat bıraktı. 1963 yılında Bulgaristan’ın Razgrad şehrinde dünyaya gelen Ünal Aster’in havacılık sevdası henüz lise yıllarındayken başladı. Sınavları kazanmasına rağmen Türk olduğu için pilot olmasına izin verilmeyen Aster, veteriner hekim oldu, doğum hastalıkları genel cerrahi alanında da uzmanlık yaptı.

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MOSKOVA’DA BALE

Veterinerlik Fakültesi öğrencisiyken aletli jimnastikte 4 kere Avrupa Şampiyonu olan Ünal Aster, Bulgaristan Milli Takımı adına yarıştığı 125 CC Go-Kart yarışlarında ise 2 kez dünya 3’üncüsü oldu. Spor kariyerini sürdürürken, bale sanatçısı olması için kendisine gelen teklifi kabul eden Aster, 4 yıl Moskova Sanat Akademisi’nde piyano ve bale eğitimi aldı. 1989 yılında Türkiye’ye göç eden ve burada Amerikalı dans ustası Fred Astaire’den esinlenip Aster soyadını alan sanatçı, İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nde birçok temsilde sahneye çıktı.

GÖKYÜZÜ AKROBATI

Tıp, spor ve sanatla doldurduğu hayatında gökyüzü aşkı dinmeyen Ünal Aster, 1995 yılında pilotaj eğitimlerine başladı. 4 yıllık eğitimi 1 yılda tamamlayan Aster, pilotluktaki ilk kariyerine ise zirai ilaçlama uçaklarıyla başladı. Çeşitli uçuş okullarında öğretmenlik yapan ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde de ders veren Ünal Aster, 10 yıl boyunca çeşitli havayolu şirketlerinin yolcu ve kargo uçaklarının kaptan pilotluğunu yürüttü. Tekrar uçuş eğitmenliğine dönen Aster, çeşitli uçuş okullarında öğrenci yetiştiriyordu. Demo ve akrobasi pilotluğu ile öğretmenliği de yapan Ünal Aster, SOLOTÜRK’ün kurucusu 1’inci Gösteri Pilotu Binbaşı Murat Keleş ile de aynı özel havacılık şirketinde öğretmenlik yaptı.

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PİLOT ESKİ EŞTEN VEDA: KOKPİTTE EVRENİ PAYLAŞTIK

-ÜNAL Aster’in ayrıldığı eşi Gamze Zorlu da kendisi gibi pilot. Özel bir havacılık şirketinde öğretmen pilotluk eğitimi alan Gamze Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, 2 çocuğunun babasına şöyle veda etti: “Birlikte aynı kokpiti, gökyüzünü ve evreni paylaştık. Havacılık camiasına binlerce pilot ve uçuş öğretmeni kazandırmış, oğullarına başarılarla dolu gurur ve emek dolu bir soyadı bırakmıştır. Hepimize giyim tarzı ve genel kültürü ile neşesiyle havacılıkta eşsiz, bambaşka bir pilot olmanın nasıl olunacağını öğretmiştir. Âşık olduğu gökyüzünde daimi yerini almıştır.”

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PİLOT ADAYI UĞURLANDI

- Bursa’daki kazada ölen öğretmen pilot adayı 1 kız çocuğu babası Emir Gülal Nalcı için dün İstanbul Eyüpsultan’daki Pınar Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Yakınlarının taziyeleri cami avlusunda kabul ettiği Emir Gülal Nalcı’nın cenazesi, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ayazağa Mezarlığı’na defnedildi. Ünal Aster de bugün son yolculuğuna uğurlanacak.



