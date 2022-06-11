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Gökyüzüne yükselen duman korkuttu: Şehrin her yerinden göründü

#Duman#Yangın#Aydın
Gökyüzüne yükselen duman korkuttu: Şehrin her yerinden göründü

Aydın’ın Efeler ilçesindeki bir okulun güvenlik kulübesi yanarak küle dönerken, gökyüzüne yükselen dumanlar şehrin her yerinden göründü, kısa süreli panik yaşandı.

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Yangın sabah saatlerinde Efeler Emel Mustafa Uşaklı Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre okul girişinde bulunan güvenlik kulübesinde iddiaya göre elektrik kontağından kaynaklı yangın meydana geldi. Bir anda büyüyen alevler kulübeyi sardı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler alevlere müdahale ederek söndürdü. Yangın nedeniyle gökyüzünü kaplayan kara bulutlar ise şehrin her yerinden göründü.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Gökyüzüne yükselen duman korkuttu: Şehrin her yerinden göründü

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#Duman#Yangın#Aydın

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