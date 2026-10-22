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Gökyüzünden tespit edildi, sahada imha edildi: Diyarbakır kırsalında dev kenevir operasyonu

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#Diyarbakır Kenevir Operasyonu#Jandarma İHA Operasyonu#Yasadışı Ekim Alanları
Gökyüzünden tespit edildi, sahada imha edildi: Diyarbakır kırsalında dev kenevir operasyonu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2026 10:53

Jandarma İHA ve uzaktan algılama sistemleriyle belirlenen 35 yasa dışı ekim alanına 230 personelle nokta operasyon düzenlendi. Piyasa sürülmeden yerinde imha edilen 48 bini aşkın kök kenevir ve skunk ile 1,2 tonluk esrar üretimine geçit verilmedi.

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İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'ın Yenişehir, Eğil ve Sur ilçelerinde jandarma ekiplerinin İHA desteğiyle yürüttüğü operasyonlarda, 1,2 ton esrar elde edilebilecek 48 bin 579 kök kenevir ve skunk ile 36 kilogram esrarın ele geçirilerek imha edildiğini bildirdi.

Gökyüzünden tespit edildi, sahada imha edildi: Diyarbakır kırsalında dev kenevir operasyonu

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ve Eğil Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri SAK timlerimiz ve komandolarımız tarafından Yenişehir, Eğil ve Sur ilçelerinde;

-24 operasyonel tim,

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-230 personel, Jandarma İHA (JİHA) ve uzaktan algılama sistemlerinin desteğiyle operasyonlar düzenlendi.

Gökyüzünden tespit edildi, sahada imha edildi: Diyarbakır kırsalında dev kenevir operasyonu

Operasyonlar sonucunda;

-1,2 ton esrar elde edilebilecek 48 bin 579 kök kenevir ve skunk imha edildi.

-36 kg esrar ele geçirildi.

-Muhtemel 35 yasa dışı kenevir alanı imha edildi.

Gökyüzünden tespit edildi, sahada imha edildi: Diyarbakır kırsalında dev kenevir operasyonu

Sokak satıcılarına, uyuşturucu imalatçılarına ve yasa dışı uyuşturucu ekim faaliyetlerine yönelik mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz.

Gökyüzünden tespit edildi, sahada imha edildi: Diyarbakır kırsalında dev kenevir operasyonu

Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığımızı, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Eğil Cumhuriyet Savcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

 

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#Diyarbakır Kenevir Operasyonu#Jandarma İHA Operasyonu#Yasadışı Ekim Alanları

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