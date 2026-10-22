Gökyüzünden tespit edildi, sahada imha edildi: Diyarbakır kırsalında dev kenevir operasyonu

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İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'ın Yenişehir, Eğil ve Sur ilçelerinde jandarma ekiplerinin İHA desteğiyle yürüttüğü operasyonlarda, 1,2 ton esrar elde edilebilecek 48 bin 579 kök kenevir ve skunk ile 36 kilogram esrarın ele geçirilerek imha edildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ve Eğil Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri SAK timlerimiz ve komandolarımız tarafından Yenişehir, Eğil ve Sur ilçelerinde;

-24 operasyonel tim,

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-230 personel, Jandarma İHA (JİHA) ve uzaktan algılama sistemlerinin desteğiyle operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlar sonucunda;

-1,2 ton esrar elde edilebilecek 48 bin 579 kök kenevir ve skunk imha edildi.

-36 kg esrar ele geçirildi.

-Muhtemel 35 yasa dışı kenevir alanı imha edildi.

Sokak satıcılarına, uyuşturucu imalatçılarına ve yasa dışı uyuşturucu ekim faaliyetlerine yönelik mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz.

Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığımızı, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Eğil Cumhuriyet Savcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."