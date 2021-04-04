Gökyüzünden Safa'ya sürpriz

Samsun'da yaşayan Yazıcı ailesinin ortanca çocuğu 13 yaşındaki Ahmet Safa, 5 yaşından beri hiçbir gösterisini kaçırmadığı SoloTürk pilotlarının en büyük hayranlarından biriydi. Kulak çınlamasıyla 9 ay önce ortaya çıkan beyin damarı hastalığı ‘AVM’ nedeniyle ışın tedavisi için İstanbul’a geldi. Üzerinden hiç çıkarmadığı SoloTürk tişörtüyle hastaneye gidince, bir anda kaderi değişti.

‘BOEING İNDİRME’ SÖZÜ

Kendisi de SoloTürk hayranı olan Koç Üniversitesi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selçuk Peker, küçük hastasının hayatını kurtarmakla kalmadı, en büyük hayalini de gerçekleştirerek Ahmet Safa’yı SoloTürk’ün kurucu pilotuyla tanıştırdı. Artık THY’de pilotluk yapan Yalın Ahbap’ı karşısında gören küçük çocuk, sevinçten gözyaşlarını tutamadı. Ahmet Safa ve Kaptan Pilot Yalın Ahbap, beraber uçuş simülasyonunda Boeing indirmek üzere sözleşti.

EN BÜYÜK HAYALİM

Heyecandan konuşmakta zorlanan Ahmet Safa, “Büyünce de olmak istediğim meslek. Çok heyecanlıyım. Ben küçükken Samsun’da babam bizi sürekli SoloTürk gösterilerine götürürdü ve ben de çok özenirdim. Ben de bir gün o şekilde uçmayı hayal ederdim, SoloTürk pilotu olmak istiyorum diyordum hep. Onun için de elimden gelen her şeyi yapıyorum” dedi.

AVM HASTALIĞI NEDİR?

AVM’nin doğuştan olduğunu ve genellikle 20-30’lu yaşlarda belirti verdiğini ifade eden Prof. Dr. Peker, “Beyin damar yumağı olarak da bilinen hastalık, beyin kanaması riski yaratıyor. Bu nedenle gençlerde hızla tedavi edilmeli” dedi.

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