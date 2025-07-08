Gökyüzünden düşen nesne merak konusu oldu: Meteoroloji balonu çıktı

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Olay, 4 Temmuz'da akşam saatlerinde Akyazı ilçesine bağlı Güzlek Mahallesi'nde meydana geldi. Keremali Yaylası istikametinden gelen ve paraşüte benzetilen nesne, bir süre gökyüzünde süzüldükten sonra boş bir araziye düştü. O anlar, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İhbarla bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Nesne, jandarma ekipleri tarafından incelenmek üzere alınarak karakola götürüldü. İncelemede; nesnenin, hava durumu ölçümlerinde kullanılan bir meteoroloji balonu olduğu tespit edildi