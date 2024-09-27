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Gökyüzünde şaşırtan evlenme teklifi

Güncelleme Tarihi:

#Muğla#ANTALYA#Milas
Gökyüzünde şaşırtan evlenme teklifi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2024 09:57

Muğla'da tatile gelen Onur Uzun (25), 600 metre yükseklikte yamaç paraşütüyle uçtukları sırada sevgilisi Büşra Müftüoğlu'na (26) evlenme teklif etti.

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Bir süredir birlikte olan Büşra Müftüoğlu ve Onur Uzun tatil için Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi'ne gitti. Çift, yamaç paraşütüyle uçmak için son yıllarda Ören'de popüler olan 620 metre yükseklikteki Alatepe Dağı'na çıktı. Burada pilotlar Zeki Dokumacıoğlu ve Ceren Eren ile uçan çiftten Onur Uzun, kız arkadaşına unutamayacağı bir sürpriz hazırladı.

Manzarayı havadan izleyen çift, telsiz ile haberleşti. Birbirine yakın uçan çiftten Onur Uzun, Müftüoğlu'na bir sürpriz yapacağını söyleyerek cebindeki tek taş yüzük kutusunu çıkarıp 'Benimle evlenir misin?' diye sordu. Büşra Müftüoğlu, erkek arkadaşının sürpriz evlilik teklifine 'evet' karşılığını verdi.

Gökyüzünde şaşırtan evlenme teklifi

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Yaklaşık 600 metrede uçan Onur Uzun, elindeki yüzük kutusunun, şaka yapmak amacıyla düştüğünü söyledi. Büşra Müftüoğlu, Uzun'a seslenerek 'Ciddi misin' diye sordu. Uzun kız arkadaşını yüzüğü düşürdüğüne inandırdı. Çift, inişin ardından birbirlerine sarılarak mutluluklarını paylaştı. Ardından kız arkadaşını sahile götüren Uzun, burada 'Düşürdüm' dediği yüzüğü çıkartıp, evlilik teklifini yineledi.

Gökyüzünde şaşırtan evlenme teklifi

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#Muğla#ANTALYA#Milas

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