Gökyüzünde kabin memuru, parkurda maratoncu

31 Mayıs Kabin Memurları Günü kapsamında AJet'in kabin memurları Kenan Karışık ve Gül Erdemir DHA'ya mesleklerinin zorluklarını ve güzel yanlarını anlattı.

Türk Hava yolları adına birçok yarışmaya katılıp dereceler alan Gül Erdemir, şu anda üçüncü üniversitesinde havacılık eğitimi aldığını dile getirdi. Erdemir, "Haftada ortalama 75-80 kilometre koşuyorum ki bu yılda yaklaşık 3 bin 200 kilometreye eşittir. Yani 76 maraton koşacak kadar mesafe yapıyor. Bu mesleğime, sosyal hayatıma da olumlu yansıyor. Çünkü beni daha disiplinli olmaya, her güne daha iyi bir Gül olarak uyanmama sebep oluyor" dedi.

'ANI YAKALAYIP SONUNA KADAR YAŞIYORUM'

Maratonun hayatına kattığı disiplini anlatan Erdemir, "Maratonun bana kattığı en önemli nokta, başlayan her şeyin bitecek olması. Bu eş zamanlı olarak işimi gerçekleştirdiğim sırada, örneğin zor bir uçuş gerçekleştiriyorum; stresli çeşitli faktörler var içerisinde. Kendime şunu hatırlatıyorum; başlayan her şey bitecek. Ya da bunu ters bir yönde örneklendirmem gerekirse bana yüksek enerjili bir uçuş sırasında o an anda kalıp sonuna kadar keyfini çıkarmamı hatırlatıyor. O sırada da anı yakalayıp sonuna kadar yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

Erdemir, "Kabin memurluğu benim için bir meslekten çok daha fazlasıdır. Dünyanın herhangi bir yerinde herhangi birisi kabin memurluğu ile ilgili bir şey hayal ettiğinde, bir şey kurguladığında aklına gelen ilk şeyin Türk kabin memurları olmasını arzuluyorum. Bunun için bir sürü imkanlar ve olanaklar olduğunu düşünüyorum. Biz sadece bu çıtayı yükselterek yolumuza devam edeceğiz. Bu anlamda bu fırsatın bana vermiş olduğundan dolayı kendimi çok şanslı ve gururlu hissediyorum. Orada örneğin ben koşarken 'Türk Hava Yolları havada karada' diye tezahürat ediyorlar hem şirketimi, hem ülkemizi bu üniformayla temsil etmek gerçekten de çok gurur verici. Bu disiplinle devam etmek istiyorum işime ve her şeyin çok daha güzel olacağına inanıyorum" diye konuştu.

Erdemir, maraton derecelerine ilişkin ise "Üç yıl önce Avrasya Maratonu'nda kendi kategorimde kadınlar birincisiydim. En son koştuğum Barcelona'da ilk ona girdim. Orada o sıralamada Türk bayrağını görmek inanılmaz bir gurur. Bunu Türk Hava Yolları Spor Kulübü'nün üniformasıyla yapıyor olmak da bu iki disiplini eş zamanlı yürütebiliyor olduğumun en büyük göstergesi. Yani ben karada da kendi kanatlarımla koşmaya ve uçmaya devam ediyorum" dedi.

'İSTİKBALİN GÖKLERDE OLDUĞUNA İNANAN BİR TÜRK KADINIYIM'

Gençlere de tavsiyelerde bulunan Erdemir, "İstikbalin göklerde olduğuna inanan bir Türk kadınıyım. Bu anlamda kendimi çok şanslı hissediyorum. Bize sunulan bütün imkanları ve olanakları daha üst düzeye çıkarmak adına elimden gelen her şeyi yapmakla mükellefim. Bunu da büyük bir keyifle ve gururla yapıyorum. İnandığım işi her gün daha iyi bir şekilde yapmayı planlıyorum ve inandığım işi yapmaya bu şekilde devam edeceğim. Gençlerimize de kendileri ve etkileyebilecekleri tüm çevreleri adına inandıkları konularda daha cesur, daha özgüvenli olmalarını ve bir adım ileriye gitmelerini öneriyorum" ifadelerini kullandı.

KARIŞIK: HAVACILIĞA EŞİM BENİ TEŞVİK ETTİ

Bosna Savaşı döneminde ailesiyle Türkiye'ye gelen Kabin Amiri Kenan Karışık, çocukluk yıllarında futbola başladığını söyleyerek 17 yıl futbol oynadığını anlattı. Birçok takımda yer aldığını belirten Karışık, "Türkiye profesyonel liglerinde üçüncülük, birincilik, Süper Lig, ikinci lig olmak üzere 17 sene boyunca böyle bir kariyer geçmişim oldu" dedi.

Havacılığa geçiş sürecine ilişkin Karışık, "2020 yılında profesyonel futbol kariyerime nokta koydum. O dönem kafamda yine futbolun içinde kalmak vardı. Ancak 2022 yılında eşimle tatildeyken kuzenimin paylaşımını gördük. Kuzenim Türk Hava Yolları'nda kabin memuru. Eşim beni teşvik etti. O zaman kendi kendime 'Acaba yapabilir miyim?' diye düşündüm. Çok farklı bir sektör, hiç aklımdan geçmeyen bir şeydi. Sonra kuzenimin teşviğiyle Türk Hava Yolları'nın ilanına başvuru yaptım ve işe başlamış oldum" diye konuştu.

'SEVİLMEDEN YAPILABİLECEK BİR MESLEK DEĞİL'

Karışık, havacılığın fiziksel ve mental açıdan zorlu bir meslek olduğunu belirterek, "Hayatım boyunca insanlara yardım etmeyi seven biri oldum. Burada da insanlara dokunmak, yardımcı olabilmek beni manevi anlamda mutlu ediyor. Havacılık hem mental olarak hem fiziksel olarak gerçekten çok zorlu bir meslek. Ciddi anlamda sabır ve emek isteyen bir meslek. Ben bu mesleğin sevilmeden yapılabileceğini düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.