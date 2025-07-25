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Gökyüzünde gece saatlerinde ortaya çıktı! Bilecik'te gizemli ışık endişe yarattı: 'Daha önce böyle bir şey görmedim'

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#Bilecik#Gece Gökyüzü Olayı#Meteor Yağmuru
Gökyüzünde gece saatlerinde ortaya çıktı Bilecikte gizemli ışık endişe yarattı: Daha önce böyle bir şey görmedim
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2025 10:39

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde gece saatlerinde gökyüzünde beliren gizemli ışık kümesi, görenleri hem şaşırttı, hem de endişelendirdi.

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Olay, gece saat 01.00 sularında meydana geldi. İlçeye bağlı Gümüşdere köyünde yaşayan çiftçi Mesut Kök’ün cep telefonuyla kaydettiği görüntüler, bölgede merak ve tartışma konusu haline geldi.

Gökyüzünde gece saatlerinde ortaya çıktı Bilecikte gizemli ışık endişe yarattı: Daha önce böyle bir şey görmedim

Tarla dönüşü evine gitmekte olan Mesut Kök, gökyüzünde sıra dışı bir ışık hareketliliği fark etti. Parlak ve kümelenmiş şekilde ilerleyen ışıkları yaklaşık 10 saniye kadar cep telefonuyla fotoğrafladı.

Kök, "Daha önce böyle bir şey görmedim. İlk başta yıldız sandım ama ışıklar hareket ediyordu ve düzenli bir şekilde ilerliyordu. Ne olduğunu anlayamadım, biraz da tedirgin oldum" ifadelerini kullandı.

Gökyüzünde gece saatlerinde ortaya çıktı Bilecikte gizemli ışık endişe yarattı: Daha önce böyle bir şey görmedim

Vatandaşlar bu ışıkların ne olabileceği konusunda çeşitli yorumlarda bulunurken, bazıları uydu geçişi veya meteor yağmuru olabileceğini öne sürdü.

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#Bilecik#Gece Gökyüzü Olayı#Meteor Yağmuru

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