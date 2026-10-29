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Gökyüzünde film gibi teklif: Ayrı uçaklara bindiler, telsizden 'evet' dedi

Güncelleme Tarihi:

#Evlilik Teklifi#Havacılık#Romantik An
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2026 10:56

Klasik evlilik tekliflerinin dışına çıkmak isteyen genç mühendis, sevgilisini "Uçak müzesine gidiyoruz" diyerek getirdiği Bursa'da gökyüzüne çıkardı. 4 bin 500 feet yükseklikte telsiz anonsuyla gelen evlilik teklifini kabul eden Nur Ceylan, uçuşun ardından inişte yüzüğüne kavuştu.

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İstanbul’da yaşayan elektrik mühendisi Denizcan Karakoç, 2 yıl önce üniversitede tanıştığı kız arkadaşı Nur Ceylan’ın unutamayacağı bir evlilik teklifi organizasyonu planladı. Klasik tekliflerin dışına çıkmak isteyen Karakoç, havacılık tutkusunu romantizmle birleştirerek gökyüzünü tercih etti. Osmangazi ilçesindeki Yunuseli Havalimanı’ndan tek motorlu iki uçakla eş zamanlı olarak uçuş gerçekleştirildi.

Gökyüzünde film gibi teklif: Ayrı uçaklara bindiler, telsizden evet dedi

Pilotların idaresindeki uçakların birinde bulunan Denizcan Karakoç, diğer uçakta seyahat eden sevgilisi Nur Ceylan’a telsizde evlilik teklifi etti. Yerden yaklaşık 4 bin 500 feet yükseklikte, Karakoç’un sürprizi karşısında mutluluk yaşayan Nur Ceylan, teklifi kabul etti. Uçuş sonrasında Denizcan Karakoç, kız arkadaşı Nur’a çiçek verip, yüzüğünü taktı.

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Gökyüzünde film gibi teklif: Ayrı uçaklara bindiler, telsizden evet dedi

‘4 BİN 500 FETTE ‘EVET’ CEVABINI ALDIM’

Farklı bir evlenme teklifi yapmak istediğini belirten Karakoç, ‘’İkimiz için de özel bir an olmasını istedim. İleride çocuklarımıza anlatabileceğimiz veya eşimize, dostumuza anlatabileceğimiz güzel bir anı olmasını istedim. Havacılık sektörüne meraklıydım ve evlilik teklifini de bu sektörle ilgili planladım. Sevgilime Bursa’da 2 ile 3 saatlik bir toplantım olduğunu ve boş zamanım olacağını söyledim ve bana eşlik etmesini istedim. Sonrasında o da sağ olsun beni kırmadı, Muğla'dan Bursa'ya geldi. O 3 saatlik toplantı kısmında ben bütün organizasyonu ayarladım. Sonrasında beraber Yunuseli Havalimanı'na gittik. İkimiz ayrı uçaklarda yaklaşık olaraktan 4 bin 500 feet'te ‘evet’ cevabını aldım. Çok mutluyum’’ dedi.

Gökyüzünde film gibi teklif: Ayrı uçaklara bindiler, telsizden evet dedi

‘BÖYLE BİR ŞEY YAPACAĞI AKLIMIN UCUNDAN DAHİ GEÇMEZDİ’

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Böyle bir evlilik teklifi beklemediğini söyleyen Nur Ceylan, “‘Toplantı işlerim var, 2 saat sürecek, sonrasında da Bursa'yı gezeriz’ diye söylemişti. Ben de ona istinaden buraya geldim. Ondan sonra uçak müzesi diye beni o gün toplantı var diye gidip her şeyi organize etmiş, sonrasında gelip beni alıp işte uçak müzesine gideceğiz diye götürdü. Ben de uçak vesaire göreceğiz diye gidiyorum. Sonra ekip bizi karşıladı. Çok iyilerdi. Kendimi çok iyi hissettim. Bizi gezdireceklerini düşündüm. Ondan sonra yukarıya çıktık ayrı ayrı uçaklarla. Sonrasında uçakla tam yanıma geldi ve telsizle ‘Beni duyuyor musun?’ falan dedi. Zaten videoda yaşananların devamı da var. Sonrasında ben çok aşırı heyecanlandım. Şu anda aşırı heyecanlanıyorum. Evlilik teklifini etti, ben de büyük heyecanla ‘Evet’ dedim. Bu şekilde gerçekleşti. Uçaklarla iniş sırasında sağlı sollu kalp şeklini oluşturduk. Onu çok seviyorum ve böyle bir evlilik teklifi, aklımın ucundan dahi geçmezdi” diye konuştu.

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#Evlilik Teklifi#Havacılık#Romantik An

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