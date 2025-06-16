Gökyüzünde can pazarı... Pilot hayatını kaybetti 31 turist yaralandı

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Kapadokya’nın başlangıç noktası olan Aksaray Güzelyurt’taki Ihlara Vadisi bölgesinden dün 05.00 sıralarında havalanan sıcak hava balonu, anlık rüzgâr değişimi nedeniyle 07.00 sıralarında sert iniş yaptı. Bu sırada ayağına ip dolanan pilot Hüseyin Türk, sürüklenen sepetin altında kaldı. Ekipler, pilot Türk’ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Hafif yaralanan 19 Endonezyalı turist ise ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Yaralananlardan hayati tehlikesi olmayan 2’si hariç diğerleri taburcu edildi. Turistlerin konakladıkları Nevşehir’e gidecekleri öğrenildi.

6 YILLIK PİLOTTU

Yaklaşık 6 yıllık pilot olan 3 çocuk babası Türk’ün cansız bedeni de otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Hüseyin Türk’ün cenazesi yapılan otopsinin ardından memleketi Nevşehir’de toprağa verildi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, olayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

Yine Ihlara Vadisi bölgesinden aynı saatlerde havalanan içinde Hindistanlı grubun bulunduğu başka bir sıcak hava balonu da anlık rüzgâr değişimi nedeniyle sert iniş yaptı. 12 turist hafif yaralandı.