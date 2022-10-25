Gökyüzü şöleni başlıyor

Haberin Devamı

GÖKTAŞI yağmuru artacak, gökyüzü şenlenecek. Ekim sonu Orionid, kasım ayı ortasında Leonidler, aralık ortasında Geminidler, ocak ayı başında ise Quadrantid göktaşı yağmurları izlenecek. Ege Üniversitesi Astrofizik Bölümü Öğretim Üyesi ve Astronomi Gözlemevi Müdürü Doç Dr. Hasan Ali Dal, yılın belirli dönemlerinde uzayda astronomiye dair ender yaşanan durumlar olduğunu belirterek, şunları söyledi:

3 AY SÜRECEK

“25 Ekim’de (bugün) parçalı bir güneş tutulması olacak. Ardından da 3 aylık çok önemli bir döneme gireceğiz. Gökyüzünde meteor yağmurları yaşanacak. Özellikle gece 1’den sonra çok sayıda meteorun atmosfere girdiği görülecek. Çıplak gözle izlenebilecek. 13-17 Kasım, aralık ayının ortası ve ocak ayının ilk günlerinde çok fazla GÖKTAŞI yağmuru olacak.”

Haberin Devamı