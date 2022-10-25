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Gökyüzü şöleni başlıyor

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#Güneş Tutulması#Göktaşı Yağmuru#Gökyüzü
Gökyüzü şöleni başlıyor
Zülal ATAGÜN
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2022 07:00

Halk arasında yıldız kayması olarak bilinen göktaşı yağmuru, bugünkü güneş tutulmasının ardından yoğunlaşacak. 3 ay sürecek göktaşı yağmuru, hava karardığında gökyüzünü festival alanına döndürecek.

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GÖKTAŞI yağmuru artacak, gökyüzü şenlenecek. Ekim sonu Orionid, kasım ayı ortasında Leonidler, aralık ortasında Geminidler, ocak ayı başında ise Quadrantid göktaşı yağmurları izlenecek. Ege Üniversitesi Astrofizik Bölümü Öğretim Üyesi ve Astronomi Gözlemevi Müdürü Doç Dr. Hasan Ali Dal, yılın belirli dönemlerinde uzayda astronomiye dair ender yaşanan durumlar olduğunu belirterek, şunları söyledi:

Gökyüzü şöleni başlıyor

3 AY SÜRECEK

“25 Ekim’de (bugün) parçalı bir güneş tutulması olacak. Ardından da 3 aylık çok önemli bir döneme gireceğiz. Gökyüzünde meteor yağmurları yaşanacak. Özellikle gece 1’den sonra çok sayıda meteorun atmosfere girdiği görülecek. Çıplak gözle izlenebilecek. 13-17 Kasım, aralık ayının ortası ve ocak ayının ilk günlerinde çok fazla GÖKTAŞI yağmuru olacak.”

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Gökyüzü şöleni başlıyor

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#Güneş Tutulması#Göktaşı Yağmuru#Gökyüzü

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