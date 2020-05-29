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Haber Giriş: 29.05.2020 - 16:28,Son Güncelleme:

Gökyüzü kelimesinin eş anlamlısı nedir?

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Gökyüzü kelimesinin eş anlamlısı nedir?
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Hem gece hem de gündüzü tasvir eden gökyüzü, Türkiye'de ayrıca bir eş anlamlısı üzerinden ele alınmaktadır. Peki, gökyüzü kelimesinin eş anlamlısı nedir? İşte bu kelime hakkında detaylar.

Göğün görünen yüzeyi olarak bilinen gökyüzü, ‘sema’ eş anlamlısı ile ifade edilmektedir. Bu kelime aynı zamanda kız çocukları için kullanılan bir isim olarak da nitelenir.

 Gökyüzü Eş Anlamlısı

 Gökyüzünün üzerinde mavi bir kubbe gibi seyreden ve kaplayan boşluk gökyüzü olarak bilinmektedir. Her ne kadar Türkçede gökyüzü kelimesi kendi anlamıyla yoğun olarak kullanılsa bile, alternatif olarak ‘sema’ sözcüğü de eş anlamlı şekilde değerlendirilmektedir. Sadece gündüz değil aynı zamanda gece ile tasvir edilen gökyüzü kelimesi, cümle içerisinde ya da tek başına değerlendirilebilir.

 ‘’ Gözlerim bugün gökyüzünün güzelliğinden hiç ayrılmadı.’’

 ‘’ Bugün Sema masmavi.’’

 Her iki kelime ile ortak şekilde aynı anlam üzerinden değerlendirebilir ve gündelik yaşamda kullanabilirsiniz. Farklı okunuş ve yazılış ile birlikte aynı anlama gelen gökyüzü ile Sema, Türkçede eş anlamlı sözcük olarak değerlendirilmektedir. TDK üzerinden de tescil edilen iki kelimedir.

 

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