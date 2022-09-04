Göktürk’te barınak krizi! ‘305 can sokaklara dönmesin’

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Hayvanseverlerin İstanbul Kemerburgaz Ormanı’nda 1999 yılında kurduğu ve birçok defa idareyle karşı karşıya geldikleri hayvan barınağı, son günlerini yaşıyor. Yetkililer, toplam 305 köpeğin bakımının yapıldığı barınakta geçen cuma günü incelemelerde bulundu ve yıkım için pazartesi gününe kadar süre verdi. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB)yazı yazılarak köpeklerin toplanması istendi. İddiaya göre, İBB yetkilileri bu talebi ‘Yerimiz yok’ diyerek reddetti.

SÜRE İSTİYORLAR

Göktürk Hayvanseverler Derneği Başkanı Nilgül Sayar, barınağı taşımak için yetkililerden süre talep ettiklerini belirterek Hürriyet’e şu açıklamayı yaptı: “Pazartesiye kadar burayı boşaltmamızı istiyorlar. Burada 305 köpek ve onlarca malzeme var. Bu kadar kısa sürede burayı boşaltamayız. Yetkilerden zaman istiyoruz. En azından 1 yıl gibi bir zaman. Süre verilince yeni köpekler almayıp, sahiplendirme çalışmaları yaparak köpek nüfusunu düşürebiliriz. Böylece hiçbir can ortada kalmış olmaz.”