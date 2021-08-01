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Gündem
AA
Haber Giriş: 01.08.2021 - 10:17 | Son Güncelleme:

Göktürk uyduları, Manavgat ve Marmaris'teki orman yangınlarını uzaydan görüntüledi

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Göktürk uyduları, Manavgat ve Marmaris'teki orman yangınlarını uzaydan görüntüledi

Türkiye'nin yüksek çözünürlüklü yerli keşif uydusu Göktürk-1 ve Göktürk-2, Manavgat ve Marmaris'teki orman yangınlarını uzaydan görüntüledi. Görüntüler, yangının yarattığı tahribatı ortaya koydu.

Muğla'nın Marmaris ve Antalya'nın Manavgat ilçelerindeki orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Söndürme çalışmaları aralıksız devam ederken Türkiye'nin yüksek çözünürlüklü yerli keşif uydusu Göktürk-1 ve Göktürk-2 Manavgat ve Marmaris'teki orman yangınlarını görüntüledi.

Göktürk uyduları, Manavgat ve Marmaristeki orman yangınlarını uzaydan görüntüledi
Milli Savunma Bakanlığının paylaştığı uydu fotoğraflarında yangının boyutu da gözler önüne serildi.

Söz konusu uydu görüntülerinin yangınla mücadele eden bakanlıklar ile ilgili kurumlara da gönderildiği öğrenildi.

Göktürk uyduları, Manavgat ve Marmaristeki orman yangınlarını uzaydan görüntüledi

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