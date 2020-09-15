Göktürk Efe’nin kahraman babası

Nasreddin Hoca Meydanı’ndaki törene şehidin eşi Gül Aktay kucağında 20 günlük bebekleri Göktürk Efe’yle katıldı. Eşinin Türk bayrağına sarılı tabutunun başına giden Gül Aktay, Göktürk Efe’nin kundağını açıp babasının fotoğrafını gösterdi. O anlar törene katılanları gözyaşlarına boğdu. Anne Nevruz ve baba Salih Aktay da şehidin fotoğrafına sarılarak ağladı. Cenazeye üniformayla katılan şehidin kardeşi Hasan Aktay ise “20 günlük bebeğin vardı ağabey, seni vuracaklarına beni vursalardı” dedi. Törene katılan İçişleri Bakanı Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, şehit babasına başsağlığı diledi. Baba, “Bir oğlum daha var. O da vatana kurban olsun” yanıtı verdi.

OPERASYONLAR SÜRECEK

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Tüm terör unsurları yerle yeksan edilinceye dek kahraman ordumuz operasyonlarını sürdürecektir. Terör destekçilerine ve hamilerine gereken cevap içeride ve dışarıda en sert şekilde verilecektir” dedi. (ANKARA)