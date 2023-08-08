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Göktürk'teki görüntüler gündem olmuştu: Silahı oyuncak çıktı

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#Eyüpsultan#Göktürk#Silah
Göktürkteki görüntüler gündem olmuştu: Silahı oyuncak çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2023 16:42

İstanbul Eyüpsultan Göktürk'te elinde silahla dolaşan bir kişinin görüntüleri sosyal medyada gündem olmuştu. Ekiplerin şüpheliyi durdurarak elindeki silahı aldığı ve yaptıkları incelemede silahın oyuncak olduğunu tespit ettiği bildirildi.

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Eyüpsultan Göktürk Göleti'nin olduğu bölgede elinde uzun namlulu silahla yürüyen bir kişi çevredekiler tarafından cep telefon kamerasıyla kayıt altına alındı. O görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntülerin ardından konuyla ilgili inceleme başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü, şüphelinin olay günü elinde silahla gezerken bölgede görev yapan polis memurları tarafından fark edildiğini, ekiplerin şüpheliyi durdurarak elindeki silahı aldığı ve yaptıkları incelemede silahın oyuncak olduğunu tespit ettiğini belirledi.

Çocuklarına ait olduğu öğrenilen oyuncak silahı taşıyan şüphelinin aracını da arayan ekipler, herhangi bir olumsuzluğa rastlamayınca şüpheliyle ilgili herhangi bir işlem yapmadı.

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#Eyüpsultan#Göktürk#Silah

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