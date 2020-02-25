Göktuğ isminin anlamı nedir? Göktuğ ne demek?

Göktuğ ismi, eski Türk inanışlarından gelmektedir. Gökyüzü renginde, yani mavi anlamını taşımaktadır. Bunun dışında tuğ sahibi olmak anlamındadır. Tuğ, eski Türk devletlerinde bir semboldür.

Göktuğ İsminin Anlamı

Göktuğ, eski Türk toplumlarındaki yönetim şekli ve inançlarla ilgilidir. Eski Türklerde devlet yöneticilerinin Tanrıdan kut aldığına inanılırdı. Kut, Tanrı tarafından insana bahşedilen yönetme gücüdür. Göktuğ, tuğunu yani idare etme sembolünü gökten almış olan kişidir. Bu isim kutlu hakan ve yönetici anlamında kullanılmaktadır.

Göktuğ, eski Türk devletlerinde Türk hakanlarına verilen bir sıfattır. Güçlü, zeki ve idare etme kabiliyeti olan kimse demektir. Bu isim bazı yerlerde savaşma anlamıyla da kullanılmıştır. Savaşma gücüne sahip olan kimseler Göktuğ olarak anılmıştır.

Göktuğ Ne Demek?

Göktuğ, anlam olarak gökyüzünü ve kutsal değerleri ifade eden bir sözcüktür. Eski Türk inanışlarına göre inanılan Gök Tanrı gökyüzünde bulunmaktadır. Bu sebepten, gökyüzü ve gökyüzünde bulunan her şey kutsaldır. Gökyüzünü oluşturan mavi renk de kutsal kabul edilmektedir. Göktuğ, gökyüzünün kutsal mavi rengidir. Mavi renk, bazı Türk devletlerinde hükümdarlığın sembolüdür.

Göktuğ isminin analizinde cesaret, akıl ve zeka dikkat çekmektedir. Bu isim, zor zamanlarda doğru kararlar vermeyi temsil eder. İyi idareci olmak, insanların sorunlarına çözüm bulmak ismin taşıdığı değerlerdir. Bu isme sahip olan kimseler sezgi kabiliyetine sahip, kararlı ve akılcı olmaktadır.