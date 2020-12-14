Göksu'dan İmamoğlu'na 'başkanlık makamı' eleştirisi

İBB Meclisi’nin aralık ayı oturumları Yenikapı’daki Avrasya Gösteri Merkezi’nde başladı. İBB Meclisi 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında toplanan meclisin ilk oturumu siyasi partilerin grup başkanvekillerinin gündem konuşmalarıyla başladı.

İstanbul’daki salgına ilişkin alınan önlemler ilgili de eleştirilerde bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, "İstanbul’da bulaşın merkezi toplu taşıma. İBB’nin pandemi ile ulaşımla, gıda ve lojistikle ilgili stratejik eylem planı var mı? İBB Başkanı’nın ağzından bunlarla ilgili bir şey duydunuz mu? Kameraları görünce ’yandık, bittik, öldük’ İBB Başkanlık makamı ’yandık, bittik, öldük’ deme makamı değildir ’yaptık, yapacağız’ deme makamıdır" dedi. Göksu, pandemiye karşı 7 öneri sıraladı ve İstanbul’da şu an atıl durumdaki 66 bin okul servisinin geçici olarak toplu taşımada kullanılmasını önerdi.