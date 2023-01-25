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Göksu Nehri'nde şaşırtan görüntü! Rengi siyaha döndü

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#Mersin#Çevre#İklim
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2023 11:38

MERSİN'in Silifke ilçesinde Göksu Nehri'nin denize dökülen kısmında suyun rengi, yine siyaha döndü. Göksu Deltası Kuş Cenneti'nden geçen ve kötü kokunun etkisini gösterdiği nehrin durumu, canlılara zarar vereceği endişesine neden oldu.

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Silifke ilçesinden geçip denize dökülen Göksu Nehri'nde geçen günlerde yaşanan kirlilik bir kez daha görüldü. Suyu siyah renkte akan nehirden, çevreye kötü kokular yayılıyor. Göksu Nehri, Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında olan ve dünyanın en önemli kuş göç yolları üzerindeki Göksu Deltası Kuş Cenneti'nin içinden geçip, denize dökülüyor. Kuş cennetinde yaşayan canlıların zarar görmesinden endişe eden bölge halkı, kirliliğin nedeninin tespit edilip, önlem alınması için yetkililerden yardım istedi.

CEZA KESİLMİŞTİ

Nehirde geçen günlerde de kirlik yaşanmış, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2 pirina işleme tesisine faaliyeti durdurma ve 3 milyon 73 bin lira idari para cezası kesilmişti.

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#Mersin#Çevre#İklim

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