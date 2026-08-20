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Göksu Nehri’nde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

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#Adana Kozan#Gökksu Nehri#İtfaiye Kurtarma
Göksu Nehri’nde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2026 08:42

Adana’nın Kozan ilçesinde balık tutmak için Göksu Nehri’ne açıldıkları botun kayalıklara oturması sonucu mahsur kalan 2 kişi, itfaiye ve YAK ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Olay, gece saatlerinde Kozan ilçesi Göksu Nehri Salmanlı tünelleri yakınında meydana geldi. İsimleri öğrenilemeyen 2 kişi, balık tutmak için şişme bot ile Göksu Nehri’ne açıldı. Bir süre sonra botun, kıyıya yakın noktada kayalığa oturması üzerine bu kişiler mahsur kaldı.

Gecenin karanlığı ve zeminin balçık olması nedeniyle bottan inemeyen 2 kişi, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Yesevi Arama Kurtarma (YAK) ekipleri sevk edildi. Ekipler, sarp yamaçtan kıyıya inerek, bottakilere ulaştı. Mahsur kalanlar, ekiplerin kontrolünde halatla güvenli bölgeye çıkarıldı. Kurtarılan 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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#Adana Kozan#Gökksu Nehri#İtfaiye Kurtarma

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