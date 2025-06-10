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Gökova Körfezi'nde Beyaz Kum Köpekbalığı sürprizi

Güncelleme Tarihi:

#Gökova Körfezi#Kum Köpekbalığı#Deniz Canlıları
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2025 16:54

Muğla'da bulunan Gökova Körfezi'nde ilk defa 3-4 metre boyunda kum köpekbalığı görüldü.

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Saldırgan olmayan Kum köpekbalıklarına ev sahipliği yapan Gökova Körfezi'nde ilk defa 3-4 metre boyunda köpekbalığı görüldü. Tuzla açıklarında görülen ve yıllardır bilim insanları tarafından izlenen beyaz kum köpekbalığı tatilcileri heyecanlandırdı. Gökova Körfezi Tuzla Koyu açıklarında bot ile dolaşan ve yanında yabancı turist bulunan vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile çekilen video ilk anlarda heyecana neden oldu.

Gökova Körfezinde Beyaz Kum Köpekbalığı sürprizi

ZARARSIZ BİLİNİYOR

Su yüzeyine yakın yüzen beyaz kum köpekbalığı teknedeki ve bottaki yerli ve yabancı turistlerin bakışları arasında tekrar kayboldu. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyeleri türün beyaz kum köpekbalığı olduğunu ve zararsız deniz canlısı olduğunu belirttiler. Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyeleri, Latince Charcarias Plumbeus adı verilen ve saldırgan olmayan bir tür olduğunu ve yıllardır izlemesinin yapıldığını açıkladılar.

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#Gökova Körfezi#Kum Köpekbalığı#Deniz Canlıları

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