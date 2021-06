Göklerin 4 yıldızı! Jandarmanın uçan kızları

Deprem, sel, heyelan gibi doğal afetlerde karadan ve havadan ulaşım imkanı olmayan bölgelere paraşütle atlama eğitimi alan kadın astsubaylar, aynı zamanda kritik terör operasyonlarında da görev yapacak. ‘Operasyonel ve arama-kurtarma’ görevlerinde yer alacak jandarmanın ilk kadın serbest paraşütçüleri astsubaylar Duygu Erdem, Kübranur Kazan, Aylin Doymaz ve Dilara Çalışkan heyecanlarını, hikayelerini ve duygularını Hürriyet ile paylaştı.

ÖNCE KOMANDO EĞİTİMİ

Jandarma Kıdemli Çavuş Duygu Erdem, Kıdemli Çavuş Aylin Doymaz, Astsubay Dilara Çalışkan ve Astsubay Kübranur Kazan, 6 aylık komando eğitiminden geçti. Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı’nda (JÖAK) göreve başlayan kadın astsubaylar, özel birlik olarak kurulan serbest paraşüte gönüllü olarak geçiş yaptı. Kadın astsubaylar Mayıs 2021’de 2 aylık zorlu eğitime başladı. Önce yerde başlayan eğitimler havada atlayışlarla devam etti. Kadın astsubaylar eğitimlerini başarıyla tamamlayarak bu yıl 182. kuruluş yılını kutlayan jandarmanın ilk kadın serbest paraşütçüleri oldu.

SABİHA GÖKÇEN’İN TORUNLARI

“Ulu Önder’in göklerdeki istikbalinin koruyucuları” ve “Sabiha Gökçen’in torunları” söylemiyle göreve başlayan serbest paraşütçü 4 kadın astsubay, kritik operasyonel ve arama-kurtarma görevlerinde bulunacak. Kadın astsubaylar, Jandarma Genel Komutanlığı’nın özel birliklerinden biri olan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) bünyesinde görev alacak. İşte ‘uçan kızlar’ın hikayeleri...

ADRENALİN TUTKUNUYUM

Astsubay Çavuş Kübranur Kazan (24): Adrenalin, aksiyon tutkunuyum. Tehlikeli görülen işleri seviyordum ama paraşütü düşünmemiştim. En fazla bungee jumping yaparım diye düşünüyordum. Sonra jandarmaya geçince böyle bir alan açıldı, ben de gönüllü oldum. Seçmeler yapıldı ve hak kazandım. İlk atlayışta korku, adrenalin oldu. Ancak eğitimle korkuların üstesinden geldik. Helikopterden ilk tekli atlayış olacaktı. Tek çıkacaksın, tek atlayacaksın denince ‘Yapamayacağım, olmayacak’ diye düşündüm. Sonra atlayıp havada kendimi bıraktıktan sonra tarifsiz duygular yaşadım. Gökyüzünden süzülüyorsunuz, uçuyorsunuz.

BABAM DUYUNCA BEMBEYAZ KESİLDİ...

Astsubay Çavuş Dilara Çalışkan (26): Ağustos 2020’de jandarmaya ilk adımımı attım, 6 ay komando eğitimi aldım. Serbest paraşüt bölümü açılınca gönüllü olarak buraya geçtim. Aileme serbest paraşütçü olacağımı söylediğimde, panik atak hastası olan babam bembeyaz kesildi, ‘Aman bu kadar yüksekten nasıl atlayacaksın, tehlikeli’ dedi. Ailemin diğer fertleri ise ilginç buldular, destek oldular. Yükseklik korkum yoktu ama yine de çok tehlikeli duruyordu. Helikopterde rampanın başından kendini boşluğa bırakmak inanılmaz bir şey, tarifi imkansız duygular yaşıyorsunuz. Boşluğa atlayınca, rüzgarı hissedince inanılmaz bir şey.

İNANDIK VE BAŞARDIK...

Kıdemli Çavuş Aylin Doymaz (27): Komando kursumuzu bitirdikten sonra gönüllü olarak paraşüt serüvenine başladık. Sözlü mülakatların ardından eğitimlere geçtik. Zorlu bir eğitim dönemi geçirdik. Önce yer eğitimleriyle başladık, ardından helikopterden atlayışlara geçtik. İlk birisi sağımızda biri solumuzda bizi tutacak şekilde 2 hoca ile atladık. Serbest atlayış yaklaşık 45 saniye sürüyor, sonra paraşütlerimizi açıyoruz. Bir kaç atlayış sonrasında tek hocaya düştük, tek hoca ile atlayışlardan sonra bu kez tek atlamaya geçtik. Korku, stres, heyecan, adrenalin...Yapabileceğimizi düşündük, inandık. Yapacağız dedik ve yaptık.

KADINLAR HER ŞEYİ BAŞARIR

Kıdemli Çavuş Duygu Erdem (29): 2017 yılında jandarmada göreve başladım. İlk etapta komando eğitimi alıyoruz, her şartta her koşulda görev almak için. Serbest paraşüt için gönüllü oldum. Daha öncesinde de statik paraşüt eğitimi almıştım, mesleki açıdan daha yararlı olacağını düşündüğüm için serbest paraşüte geçtim. Kadınların bu işi yapabileceğini, her şeyin üstesinden gelebileceğini düşündüğüm için bu mesleği seçtim. Yükseklik korkum yok, bu işi seviyorum. Çok zorlu bir eğitim sürecinden geçtik, 2 aylık bir eğitim. Yerde başladığımız eğitimimize havada devam ettik.

