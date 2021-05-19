Göklerde olmak herkesin hayali

Bursalı iş insanları tarafından 2018 yılında kurulan UTEK Genel Havacılık İşletmesi, 3 yılın ardından 70’in üzerinde adaya pilotaj eğitimi vermiş olmanın tecrübesiyle eğitim filosunu ve yetkilerini genişleterek faaliyetlerine devam ettiğini duyurdu. 2000-2019 yılları arasında havayolunu tercih eden yolcu sayısı dünyada yaklaşık 3 kat artış gösterirken aynı dönemde Türkiye’deki yolcu sayısı artışı ise 10 kattan fazla gerçekleşti.

UÇMAK HERKESİN HAYALİ

Pilotluğun neredeyse herkesin çocukluk hayali olduğunu hatırlatan UTEK Uçuş Okulu Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Erkan Güngör, “Kısa süre içerisinde Türkiye’nin değişik illerinden gerek hobi amaçlı gerekse havayollarında kariyer hedefleyen 70’ten fazla pilot adayına eğitim verdik ve yenilerine de eğitim vermeye devam ediyoruz. Henüz lise öğrencisi öğrencilerimiz var, 20’li 30’lu yaşlarında şu anki kariyerine alternatif olarak ticari pilot lisansı eğitimi alan öğrencilerimiz var, 50’li 60’lı yaşlarında hobi amaçlı pilot olmak isteyen öğrencilerimiz var, kısacası uçuş eğitimi almak pilot olmak 17’den 70’e kadar herkesin hayali. Pilotluk eğitimi akademik olarak zorlu da olsa ilginin artarak devam edeceğini düşünüyoruz” diye konuştu.

SALGIN ETKİSİ

Eğitim faaliyetlerine başladıktan henüz 6 ay sonra koronavirüsün etkisinin tüm dünyada havacılığı durma noktasına getirdiğini söyleyen Güngör, “Pandemi süreci bizim için bir kararlılık testi oldu ancak hedeflerimize bağlı kaldık ve eğitimlerimize kesintisiz devam ettik. Bugün ise sektör için en kötünün geride kaldığını söyleyebiliriz ve edindiğimiz tecrübelerle eğitim yetkilerimize yenilerini eklemeye, eğitim filomuzu genişletmeye devam ediyoruz” dedi.

‘İSTİKBAL GÖKLERDEDİR’

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “İstikbal Göklerdedir” sözünü ilke olarak kabul ettiklerini söyleyen Güngör “Önümüzdeki günlerde UTEK Uçuş Okulu olarak öncelikli amacımız özellikle orta öğretim seviyesindeki gençleri havacılıkla tanıştırabilmek. Geçtiğimiz günlerde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Amatör Havacı Yetiştirme Programı’nın bu amaca çok büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Gençlerimizin henüz ortaokul veya lise çağında uçaklarla ve pilotlukla temas edebilecek olması fikri bizi çok heyecanlandırıyor. Bu yaz yeni eğitim programları ile gençlerimizi gökyüzü ile buluşturmak için hazırız” ifadelerini kullandı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara