Gökhan'ı pencereden atarak öldürmüşlerdi! Tanığın ifadesi dehşete düşürdü

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Olay, geçen yıl 28 Haziran gecesi Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Sırrı Sert ile işlettiği lokale gelen ve aralarında borç meselesinden husumet olduğu belirtilen Emine Bayrak, Mert Eskioğlu ve Mesut Turan arasında tartışma çıktı.

Şüpheliler, iddiaya göre, Sırrı Sert ile bu sırada yanında bulunan Gökhan Kısacık’ı dövdü. Şüpheliler daha sonra Gökhan Kısacık’ı binanın 3'üncü kattaki lokalin penceresinden atarak kaçtı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Gökhan Kısacık kurtarılamadı. Polis tarafından yakalanıp, gözaltına alınan 3 şüpheli ise tutuklandı.

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"SANIKLARDAN ŞİKAYETÇİYİM"

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Haklarında Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Duruşmaya ilk kez katılan Sırrı Sert, sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek, "Sanıklardan Mesut'u tanıyorum, diğerlerini tanımam. Kendisinden 10 bin lira borç almıştım. Olay tarihinden 2 gün önce 12 bin lira olarak geri ödedim. Ben dernek lokali çalıştırıyordum. Mesut'tan borç aldıktan sonra Mesut beni sıklıkla arayıp huzursuz etmeye başladı. İşletmiş olduğum lokale gelip bağırıp çağırıyor, müşterileri rahatsız ediyordu. Mesut'a herhangi bir borcum da kalmamıştı. Ölen Gökhan benim evladım gibiydi. Olay akşamı Gökhan'la bir mekanda oturup alkol aldık. Sonra lokale geçtik. O gün kimse yokken kapı zili çalınca Gökhan kapıyı açtı. İçeriye sanıklar girdi. Mert, girer girmez tornavidaya benzer bir aletle bana saldırdı. Sonra da Mesut saldırdı" dedi.

Sırrı Sert, "Sanık Emine de diğer sanıklara 'Korkmayın beni taciz etti' deriz şeklinde konuşuyordu. Bir ara Emine de bana tekme attı. Sanıklar bana birlikte saldırınca ne olduğunu anlayamadım ve bir şey yapamadım. Maktul 'yapmayın etmeyin' diye bağırdı ama dinlemediler. Beni çok kötü dövdükleri için yerimden dahi kalkamadım. Bu kez Mert ve Emine Gökhan'a saldırmaya başladılar. Yarı baygın olduğum için sadece sesleri duyuyordum. Sadece Emine'nin 'çocuk düştü' demesini hatırlıyorum. Sonra masanın üstünde bulunan bana ait telefonu Emine'nin elinde gördüm. Çıkıp gittiler. Sanıklardan şikayetçiyim" dedi.

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Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar Emine Bayrak, Mert Eskioğlu ve Mesut Turan, Kısacık'ın kendisinin pencereden atladığını ve Sırrı Sert'i de öldürme kasıtlarının bulunmadığını söyledi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.