Gökhan Hotamışlıgil kimdir, nereli, kaç yaşında?

Haberin Devamı

Gökhan Hotamışlıgil, yapmış olduğu açıklamalar ve bilimsel faaliyetler ile dikkatleri üzerine çeken bilim insanları arasında yer alıyor. Yurtdışında sürdürdüğü tıp eğitimi kapsamında pek çok alanda uzmanlık ede eden Gökhan Hotamışgil, obezite, kalp ve damar hastalıkları gibi konularda çalışmalar yürütmektedir. Peki, Gökhan Hotamışgil kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı bilgiler

GÖKHAN HOTAMIŞLIGİL KİMDİR?

Prof.Dr.Gökhan Hotamışlıgil; 24 Haziran 1962 tarihinde Rize‘nin Pazar ilçesinde doğmuştur.

Gökhan Hotamışlıgil, doktor olan babası Hüseyin Hulki Hotamışlıgil ile bir öğretmen annesi Güner Hotamışlıgil’in çocuğu olarak; ilkokulu Trabzon‘un Vakfıkebir ilçesinde, ortaokulu Manisa‘nın Turgutlu ve Kütahya‘nın Gediz ilçelerinde tamamlamıştır. 1980 yılında yatılı olarak Ankara Atatürk Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazanarak, 1986 yılında tıp doktoru unvanı ile mezun olmuştur.

Dr. Hotamışlıgil; tıp eğitimi sonrasında 1994 yılında doktora eğitimini Harvard Üniversitesi’nde tamamlayarak, Harvard T.H. Chan Kamu Sağlığı Okulu’nda Beslenme ve Biyolojik Bilimler departmanında ilk önce yardımcı doçent daha sonra doçent pozisyonunda kendi laboratuvarını kurmuştur. 2003 yılında profesör unvanını alan Prof. Hotamışlıgil; Harvard T.H. Chan Kamu Sağlığı Okulu’nda Genetik ve Kompleks Hastalıklar departmanının kurucu başkanı olmuştur.

Haberin Devamı

2002 yılında yayınlanan bir çalışmalarında, literatürde ilk defa, hücre içi inflamatuvar stres moleküllerinden olan JNK’ın insülin reseptörünün sinyal yollarını baskıladığını ve şişmanlık ve diyabete yol açtığını göstermiştir. İlerleyen yıllarda PKR, STAMP2, NRF gibi moleküllerin sistemik metabolik inflamasyonda, insülin direncinde ve glukoz metabolizmasında oynadığı roller aydınlatılmıştır.

2014 yılında Prof. Hotamışlıgil‘in kurucu direktörlüğünde Harvard T.H. Chan Kamu Sağlığı Okulu’nda ‘’Sabri Ülker Beslenme, Genetik ve Metabolizma Merkezi’’ kurmuştur. Prof. Hotamışlıgil, merkezinin kurulması ile; uzun vadede daha etkin projelerin hayata geçirilebilmesi, uygulama hedefli çalışmaların başlatılabilmesi, bilimsel eğitim ve deneyim aktarma yönündeki etkinlikleri hedeflemektedir.

Prof.Dr.Gökhan Hotamışlıgil; Sabri Ülker Beslenme, Genetik ve Metabolizma Merkezi‘nde bulunan araştırma ekibi ile birlikte; diyabet, karaciğer yağlanması, obezite, kalp ve damar hastalıkları gibi dünyada en sık görülen ve kamu sağlığı tehditini oluşturan kronik metabolik hastalıkların temelini aydınlatmaya yönelik çalışmalarını sürdürmektedir.

Haberin Devamı

Prof. Hotamışlıgil, Dünya Sağlık Örgütü’ne danışmanlık yapan infertilite uzmanı Dr. Selen Ciliv Hotamışlıgil ile evlidir. Leyla ve Derin adında iki çocukları bulunmaktadır.