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Gökhan Günaydın TBMM Grup Başkanvekilliği görevine döndü

Güncelleme Tarihi:

#CHP#Gökhan Günaydın#Kemal Kılıçdaroğlu
Gökhan Günaydın TBMM Grup Başkanvekilliği görevine döndü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2026 12:25

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından TBMM'deki grup başkanvekilliği görevinden alınan Gökhan Günaydın'ın yeniden görevine döndüğü bildirildi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel arasında yaşanan kurultay gerginliği devam ederken sıcak bir gelişme yaşandı. CHP'de disiplin süreci kapsamında görev unvanı kaldırılan İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın'ın tedbir kararının kaldırılmasının ardından Grup Başkanvekilliği görevi yeniden iade edildi.

Gökhan Günaydın TBMM Grup Başkanvekilliği görevine döndü

 YDK'YA SEVK EDİLMİŞTİ

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CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'un tedbirli olarak kesin ihraç cezası uygulanmak üzere Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edildiğini açıklamıştı.

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Gökhan Günaydın TBMM Grup Başkanvekilliği görevine döndü

TEDBİR KARARI KALDIRILMIŞTI

18 Haziran 2026 tarihinde CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kararı, Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında kaldırılmıştı. 

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#CHP#Gökhan Günaydın#Kemal Kılıçdaroğlu

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