Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Gökhan Gönül ve Aref gözaltına alındı... Borsa İstanbul’da manipülasyon operasyonu

#Gökhan Gönül#Aref Ghafouri#Borsa İstanbul
Emin Mert KIRARSLAN
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2025 07:00

Borsa İstanbul pay piyasasındaki işlemlerde manipülasyon yapıldığı iddiasıyla operasyon düzenlendi. Aralarında eski futbolcu Gökhan Gönül ve illüzyonist Aref Ghafouri’nin de yer aldığı 12 şüpheli gözaltına alındı.

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, Sermaye Piyasa Kurulu’nun (SPK) hazırladığı rapor sonrası Borsa İstanbul (BİST) pay piyasasında işlem gören sermaye piyasası araçlarında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar tespit edildi.

İddiaya göre, Avrupa Yatırım Holding A.Ş hisselerindeki işlem hacminde olağan akışa aykırı dalgalanmaların belirlenmesi ve borsada manipülasyon yapılarak küçük yatırımcının zarara uğratıldığının tespit edilmesi üzerine 25 şüpheli hakkında ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ ve ‘piyasa dolandırıcılığı’ suçlarından soruşturma başlatıldı.

12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında dün sabah saatlerinde İstanbul merkezli 5 ilde operasyon düzenlendi. İstanbul, Samsun, Antalya, Kahramanmaraş ve Ankara’da eş zamanlı düzenlenen operasyonda aralarında eski milli futbolcu Gökhan Gönül, eski kaleci Emrullah Şalk ve illüzyonist Aref Ghafouri’nin de yer aldığı 12 kişi gözaltına alındı. Düşük fiyattan alım yapıp, borsa manipülasyonu ile küçük yatırımcıyı zarara uğrattıkları spekülasyon ile yapay fiyat hareketleri oluşturdukları öne sürülen 25 şüpheliden 7’sinin cezaevinde olduğu belirlendi. 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma devam ediyor.

Gözaltına alınanlar isimler şöyle: Gökhan Gönül, Aref Ghafouri, Bedri Erdoğan, Cemal Çetinkaya, Furkan Koçak, Alper Atalay, İlker İlhan, Muhammet Erdoğan, Murat Ağcabağ, Murat Güler, Emrullah Şalk, Akif Koç

Cezaevindeki olan isimler ise şunlar: Onur Yılmaz, Mehmet Yılmaz, Emre Kızılırmak, Erol Demir, Osman Özsoy, Suat Hamarat ve Sebahattin Azizağaoğlu.

#Gökhan Gönül#Aref Ghafouri#Borsa İstanbul

