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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)-
Haber Giriş: 28.07.2021 - 14:24 | Son Güncelleme:

Gökhan Demirtaş'ın acı ölümü... 'Kına yakıp, öyle defnedilecek'

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Gökhan Demirtaş'ın acı ölümü... 'Kına yakıp, öyle defnedilecek'

Antalya'da Gökhan Demirtaş (23), Metehan Kurtulget (25) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Oğlunun cenazesini almak için geldiği morgda gözyaşı döken anne Ünsel Demirtaş, eşi Hüseyin Demirtaş'a "Oğlumun eline ve ayaklarına kına yakacaksın, öyle defnedilecek" diye gözyaşı göktü.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Konyaaltı Caddesi Beach Park'taki bir eğlence merkezinde meydana geldi. İddiaya göre Metehan Kurtulget, barda dansçı kızlarla zorla dans etmeye çalışınca, kızlardan birinin arkadaşı olan Gökhan Demirtaş uyarıda bulundu. Demirtaş'ın kendisini uyarmasına sinirlenen Metehan Kurtulget, pasta keseceği gerekçesiyle bardan aldığı bıçakla Demirtaş'ı kolundan ve kalbinden yaralayıp, kaçtı.

Gökhan Demirtaşın acı ölümü... Kına yakıp, öyle defnedilecek

Kanlar içinde kalan Gökhan Demirtaş, ihbar üzerine bölgeye gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Demirtaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

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METEHAN KURTULGET YAKALANDI

Olay sonrası kaçan Metehan Kurtulget ise polis ve güvenlik görevlileri tarafından suç aleti bıçakla yakalandı. Demirtaş'ın cenazesi ise otopsi için Antalya Adli Tıp kurumuna götürüldü.

Gökhan Demirtaşın acı ölümü... Kına yakıp, öyle defnedilecek

ANNE: KINA YAKIP ÖYLE DEFNEDİLECEK

Otopsinin tamamlanmasının ardından Gökhan Demirtaş'ın yakınları, cenazeyi almak için bugün morga geldi. Cenazenin alınması sırasında gözyaşı döken anne Ünsel Demirtaş, eşi Hüseyin Demirtaş'a "Oğlumun eline ve ayaklarına kına yakacaksın, öyle defnedilecek" dedi. Morgdan alınan Demirtaş'ın cenazesi, Uncalı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

 

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