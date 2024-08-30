×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Gökdoğan hedefi tam isabetle vurdu

Güncelleme Tarihi:

#Gökdoğan#FÜZE#Mehmet Fatih Kacır
Gökdoğan hedefi tam isabetle vurdu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2024 21:35

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ilk yerli ve milli havadan havaya görüş ötesi füzesi Gökdoğan'ın havadaki hedef uçağı tam isabetle vurduğu anları paylaştı.

Haberin Devamı

Kacır, sosyal medya hesabından, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yılında Gökdoğan'ın hedef uçağı tam isabetle vurduğu anlara ilişkin paylaşımda bulundu.

Gökdoğan hedefi tam isabetle vurdu


TÜBİTAK Savunma Sanayii AR-GE Enstitüsü tarafından geliştirilen ilk yerli ve milli havadan havaya görüş ötesi füzesi Gökdoğan'ın, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile icra edilen yetenek gösterimi amaçlı atış testi faaliyetlerinde hedef uçağı tam isabetle vurduğunu belirten Kacır, "Nice ZAFER'lere." ifadesini kullandı.


Haberle ilgili daha fazlası:
#Gökdoğan#FÜZE#Mehmet Fatih Kacır

BAKMADAN GEÇME!