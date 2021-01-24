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ANKARA
Haber Giriş: 24.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Gökçek’ten aşı eleştirilerine yanıt: Kayınvalide kontenjanı

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Gökçek’ten aşı eleştirilerine yanıt: Kayınvalide kontenjanı
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Melih Gökçek sosyal medya hesabından koronavirüs aşısı olduğunu duyurmasının ardından gelen tepkiler üzerine açıklama yapmak zorunda kaldı.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından eşiyle birlikte koronavirüs aşısı olduğunu duyurdu. Gökçek paylaşımında, “Karı-koca biz de COVID-19 aşımızı yaptırdık. Bu da aşı hatırası. Rabbim tüm hasta olanlara acil şifalar versin, bundan sonra da hiç kimseyi hastalıkla imtihan etmesin, ülkemizi ve dünyayı bir an önce selamete çıkarsın inşallah...” ifadelerini kullandı. Bu paylaşımın sosyal medyada eleştirilmesinin ardından Gökçek bir açıklama daha yaparak, “Bazı arkadaşlar aşıyı nasıl vurdurduğumuzu soruyor. Kayınvalidem 105 yaşında. Biliyorsunuz 85 yaş üstü öncelikli. Aynı adreste 65 yaşın üstünde iseniz öncelikten siz de yararlanıyorsunuz. Benim ve eşimin yaşı 65 üzeri olduğu için biz de yararlandık. İşte Sağlık Bakanlığı’nın duyurusu” ifadelerini kullandı ve bakanlığın bilgilendirme duyurusunu paylaştı.

AYNI EV ŞARTI

Bakanlık yetkilileri de aynı evde olma şartıyla, 65 yaş üstünün aşı kapsamına girdiğini belirtti. Buna göre 90 yaş üstü vatandaşlara aşı uygulaması evlerinde yapılıyor. Ayrıca 85 yaş üstündekiler de randevu alarak aşılarını sağlık kuruluşlarında ya da evlerinde yaptırabiliyorlar. Randevular hastane veya aile sağlığı merkezlerinden, MHRS ve Alo 182 telefon hattı üzerinden oluşturuluyor. 85 yaş ve üzerinde vatandaşların yanında ikamet eden 65 yaş ve üzeri vatandaşlar da bu kapsamda aşı olabiliyor.

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