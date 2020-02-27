Gökçek’e FETÖ’den suç duyurusu

ABB tarafından 24 Şubat'ta Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusunda, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 2008 yılında eğitim tesisi kurmak amacıyla Keçiören'in Saray beldesinde kamuya ait bir alanı talep ettiği, Saray Belediyesi’nin TOKİ’ye yazdığı yazıda bir kısmının kendilerine devredilmesini, diğer bir kısmının Emniyet Genel Müdürlüğü’ne verilmesini kabul ettiği ifade edildi. Yazıya rağmen işlem yapılmayan alan TOKİ tarafından ihale edilerek ‘İrem Asma Bahçeleri Konut Yapı Kooperatifi’ ve ‘Aygen Konut Yapı Kooperatifi’ne satıldı. Aygen Konut Yapı Kooperatifi’nin yöneticilerinin FETÖ’den yargılanan eski savcı Şadan Sakınan, FETÖ’cü eski Yargıtay Genel Sekreteri Aydın Boşgelmez ve FETÖ’ye üye olmak suçundan yargılanıp ceza alan eski savcı Mustafa Bilgili olduğu ortaya çıktı. İrem Asma Bahçeleri Konut Yapı Kooperatifi’nin yönetiminde ise FETÖ firarisi Önder Aytaç’ın ismi olması dikkat çekti.

7 kez imar değişikliği yapılan alana emsal yerlere göre fazladan inşaat hakkı tanındığı, FETÖ’cü yöneticilerden oluşan kooperatiflerin bu yolla haksız menfaat elde ettiği, FETÖ’ye finansman sağladığı iddia edildi. Dilekçede, FETÖ'nün en üst düzey yöneticilerinden olan ve ülkenin 15 Temmuz sürecine gelmesinde büyük katkıları olan bu kişilere Gökçek ve diğer şüphelilerin bilerek ve isteyerek yardım ettiği savunuldu.