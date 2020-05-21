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Hasan OLUM/NALLIHAN (Ankara), (DHA)
Haber Giriş: 21.05.2020 - 11:07,Son Güncelleme:

Gökçekaya Baraj Gölü'ndeki renk değişimi tedirginlik yarattı

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Gökçekaya Baraj Gölü'ndeki renk değişimi tedirginlik yarattı
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ANKARA'nın Nallıhan ilçesinde yer alan Gökçekaya Baraj Gölü'nün yüzeyinde oluşan beyaz renkli tabaka, endişe yarattı.

Sakarya Nehri'nin kollarından olan Gökçekaya Baraj Gölü'nün yüzeyindeki renk değişimi çevre halkının dikkatini çekti. Bir süredir gölün yüzeyini kaplayan beyaz renkli tabakaya anlam veremeyen vatandaşlar, durumu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Alo 181 Çevre Hattı'na bildirdi. Gölde balıkçıklık yapan vatandaşlar, kimyasal atık olabileceğinden endişe ettiklerini belirttikleri beyaz tabakanın, göldeki canlılara zarar vermemesi için çalışma yapılmasını istiyor.

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