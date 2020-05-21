Gökçekaya Baraj Gölü'ndeki renk değişimi tedirginlik yarattı

Sakarya Nehri'nin kollarından olan Gökçekaya Baraj Gölü'nün yüzeyindeki renk değişimi çevre halkının dikkatini çekti. Bir süredir gölün yüzeyini kaplayan beyaz renkli tabakaya anlam veremeyen vatandaşlar, durumu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Alo 181 Çevre Hattı'na bildirdi. Gölde balıkçıklık yapan vatandaşlar, kimyasal atık olabileceğinden endişe ettiklerini belirttikleri beyaz tabakanın, göldeki canlılara zarar vermemesi için çalışma yapılmasını istiyor.